Goggia, Bassino e le gigantiste azzurre in partenza verso la Val Senales per ultimare la preparazione

L’inizio della stagione è ormai alle porte e bisogna rifinire gli ultimi dettagli della preparazione per presentarsi nelle migliori condizioni all’inizio di una stagione impegnativa e dai ritmi serrati. Le atlete non vedono l’ora di lanciarsi nuovamente in pista per tornare ad annusare il profumo e la magia della gara.

Sarà la Val Senales (Bolzano) la location prescelta per ospitare l’ultima fase di allenamenti delle atlete del gruppo Cdm élite Polivalenti e del Gruppo Cdm delle discipline tecniche. Da domani inizieranno gli ultimi allenamenti prima del debutto stagionale del massimo circuito in programma per sabato 25 ottobre con l’ormai tradizionale appuntamento di Sölden.

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato tra il 19 ed il 23 ottobre Sofia Goggia, Marta Bassino, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Beatrice Sola ed Emilia Mondinelli.

La stagione di Coppa del Mondo scatterà con il gigante di Sölden per poi proseguire, in campo femminile, con i due slalom di Levi (Finlandia, 15 novembre) e Gurgl (Austria, 22 novembre) prima della trasferta nordamericana che proporrà le due tappe di Copper Mountain (Stati Uniti) e Tremblant (Canada).