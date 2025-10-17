Simona Quadarella: “Non mi aspettavo il ritiro di Titmus, io voglio continuare per qualche anno”

Simona Quadarella è stata indubbiamente una delle grandi protagoniste dell’estate per lo sport italiano, superando i propri limiti a 26 anni e disputando un Mondiale impressionante a Singapore. La fuoriclasse azzurra ha realizzato infatti ben due record europei, conquistando l’argento iridato nei 1500 (con 15’31″79) ed un quarto posto di spessore negli 800 (con 8’12″81).

“Le medaglie sono importanti nei grandi eventi. Ma in tutte le altre gare io cerco il tempo che mi fa capire a che punto sono. Non pensavo di fare quel tempo questa estate perché, nonostante sia ancora giovane, per il nuoto sono tra le più grandi. Avere l’obiettivo dei Mondiali mi ha aiutato molto a distrarmi dalle situazioni complicate, non volevo buttare tutto, volevo fare bene e così è stato“, dichiara la nuotatrice romana a Sky.

Sul ritiro dell’australiana Ariarne Titmus e sul riferimento della dominatrice Katie Ledecky: “Mi ha sorpreso molto perché mi sembrava avesse detto che a Los Angeles volesse arrivarci. Lei ha vissuto lo sport in maniera diversa, ha vinto tutto. Io a quel punto non ci sono arrivata, ho intenzione di nuotare per qualche anno ancora. Ledecky non smetterà prima di me, gareggiare al suo fianco è un motivo di orgoglio. È vero che la prima posizione va via perché c’è lei, abbiamo la stessa età, più o meno smetteremo insieme ma è un bello stimolo gareggiare con lei“.

Quadarella, come riporta Ansa, è stata interpellata anche a proposito della spiacevole vicenda che ha coinvolto Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, sospese per 90 giorni dalla Federazione in seguito ad un furto al duty free dell’aeroporto di Singapore: “Le cose si aggiusteranno con il tempo, non voglio entrare nella questione, ero amica di entrambe e lo sono ancora. Bisogna fare gruppo, sempre, e con il tempo si aggiusterà tutto“