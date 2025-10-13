Silvio Baldini in conferenza stampa: “Sereno e fiducioso, dobbiamo dare il massimo”

Tre vittorie in tre partite, il cammino di Silvio Baldini sulla panchina della Nazionale italiana under 21 di calcio non poteva iniziare in modo migliore. Una squadra compatta e ricca di talento che si lancia con gran convinzione verso i prossimi appuntamenti. Domani a Cremona sfida all’Armenia per un’altra sfida di qualificazione all’Europeo del 2027.

Oggi c’è stata la conferenza stampa della vigilia dove è intervenuto ovviamente il ct: “La squadra si è preparata benissimo. Abbiamo un gruppo di ragazzi fortissimi e straordinari, che hanno voglia di stare e giocare insieme. Sono maturi e allo stesso tempo consapevoli che per raggiungere certi traguardi bisogna metterci dedizione e passione”.

E aggiunge: “Sono sereno e molto fiducioso, ma al tempo stesso dobbiamo ripartire da zero, senza pensare alla partita di Cesena con la Svezia: non possiamo permetterci di sbagliare prestazione, bisogna ripetersi contro chiunque dando sempre il massimo”.

Sulla formazione: “In questa squadra il turnover non esiste, non si può parlare di turnover: siamo una squadra affiatata che si vuole bene e ognuno sarà importante, anche perché con cinque cambi a disposizione ormai a calcio non si gioca più in undici ma in sedici”.