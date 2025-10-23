Sci alpino, le favorite per la Coppa del Mondo generale 2025-2026: duello Shiffrin-Gut-Behrami, Goggia possibile terzo incomodo

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-2026 comincia da Soelden questo sabato senza la sua regina. Infatti Federica Brignone, detentrice della sfera di cristallo, non potrà difendere il titolo conquistato pochi mesi fa a causa dell’ormai noto grave infortunio patito lo scorso aprile durante i Campionati Italiani. La valdostana sta lavorando moltissimo, ma non esistono certezze sui tempi di recupero, con l’incubo di dover rinunciare anche alle Olimpiadi invernali che è sicuramente concreto.

L’assenza di Brignone apre così la strada a un duello che promette scintille tra Lara Gut-Behrami e Mikaela Shiffrin. La svizzera è all’ultimo ballo, visto che metterà fine alla sua carriera proprio al termine di questa stagione e sogna di chiudere in bellezza; mentre l’americana torna finalmente al 100% dopo l’infortunio di Killington dell’anno scorso, che l’aveva esclusa prematuramente dalla corsa alla Coppa del Mondo.

Shiffrin ha già annunciato che non gareggerà in discesa, mentre la si vedrà in superG, ma non in tutte le gare. Proprio nella velocità Gut-Behrami deve costruire un bel bottino, anche perchè nelle prove tecniche la musica cambia notevolmente. Le due si sfideranno poi a viso aperto in gigante dove sono tra le favorite anche per la coppa di specialità, mentre in slalom Shiffrin può davvero fare il vuoto in questa stagione e conquistare moltissimi punti.

E se la Coppa del Mondo restasse comunque in Italia? Non è assolutamente impossibile, visto che nel duello tra Gut-Behrami e Shiffrin potrebbe inserirsi Sofia Goggia. La bergamasca, che ha concluso al terzo posto nella generale lo scorso anno, ha tutte le carte in regola per provare a sognare. Per riuscirci Sofia dovrà però trovare quella continuità che le è sempre mancata e poi fare un ulteriore salto di qualità in gigante, magari partendo proprio dalla prima gara dell’anno a Soelden.