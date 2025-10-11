Scandicci doma Perugia e resta a punteggio pieno: 3-1 dopo due ore!

La Savino Del Bene Scandicci conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato superando 3-1 la Bartoccini-MC Restauri Perugia nella seconda giornata di Serie A1 femminile. Al Pala Big Mat di Firenze, la squadra di Marco Gaspari soffre a tratti, ma impone la propria qualità e chiude la contesa con il parziale decisivo del quarto set (26-24). La formazione umbra di Andrea Giovi esce a testa alta, dopo aver giocato una gara coraggiosa e ben organizzata, soprattutto nella fase centrale del match.

Scandicci parte con autorità, sfruttando il servizio e l’efficacia in attacco di Antropova e Bosetti. Perugia tenta di restare in scia con Williams e Lemmens, ma soffre la continuità delle padrone di casa. Gaspari ruota bene le sue, trovando equilibrio tra le bande e il centro, con Ribechi precisa a muro. Nel finale, Franklin e Ruddins sigillano il parziale sul 25-20, con Scandicci più ordinata e concreta nei momenti chiave.

Gaspari può sorridere: la sua squadra mostra un buon equilibrio tra i reparti, con il 63% di ricezione positiva e un attacco che gira al 47%. Nel secondo set la Savino Del Bene accelera. Franklin trova continuità in seconda linea e in contrattacco, mentre Ognjenovic distribuisce con lucidità, alternando il gioco sulle bande e al centro con Lubian. Perugia prova a rispondere con Williams e Bartolini, ma soffre la precisione al servizio delle padrone di casa. Sul 18-13 Gaspari gestisce il vantaggio, inserendo anche Mancini per rinforzare il muro. L’inerzia resta tutta dalla parte di Scandicci, che chiude agevolmente 25-18, salendo 2-0.

Sotto di due set, Perugia trova la scossa. Cresce il rendimento offensivo di Williams, che realizza 6 punti nel parziale, mentre Marcynkó e Sirressi danno sicurezza alla seconda linea. Scandicci commette qualche errore di troppo in battuta (5 nel set) e subisce la maggiore aggressività delle umbre, che difendono con continuità e ribaltano l’inerzia (14-19). Il finale è tutto delle ospiti: Perugia accorcia le distanze sul 25-18, meritandosi applausi per l’atteggiamento.

Il quarto parziale è il più equilibrato e combattuto dell’incontro. Perugia parte meglio (9-12) spinta ancora da Williams, ma Scandicci reagisce subito con Antropova Perugia annulla il primo tentativo, poi spreca un set ball e alla fine sono le toscane ad imporsi 28-26.

Scandicci chiude con 101 punti totali, frutto di un attacco al 48% e 10 muri vincenti. Oltre ai 19 punti di Antropova, ottima prova di Bosetti (16 punti, 56% in attacco) e di Ruddins (7 con il 100% nei colpi chiusi). Positive anche Franklin e Ognjenovic, motore del gioco offensivo.

Perugia ha mostrato buoni segnali, con Williams top scorer a 18 punti e il 43% in attacco di squadra, ma ha pagato la minore efficacia in contrattacco (32%) e i troppi errori diretti nei momenti decisivi.