Rino Gattuso: “Siamo stati bravi, avevamo tutto da perdere”

Missione compiuta per la Nazionale italiana di calcio di Rino Gattuso. Gli azzurri si sono imposti 3-0 a Udine contro Israele nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio. Grazie a una doppietta di Mateo Retegui e alla rete di Gianluca Mancini è maturata una vittoria che ha reso matematica la qualificazione della squadra ai playoff del prossimo marzo.

“Siamo stati bravi, la partita di un mese fa ce la ricordiamo tutti. Complimenti ai ragazzi, che hanno coperto bene il campo. Sono soddisfatto per non aver preso gol, grande spirito. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, oggi avevamo tutto da perdere. Si è parlato tantissimo, ma siamo stati molto bravi“, ha dichiarato ai microfoni della Rai il CT.

Il dato sotto la gestione di Gattuso è di 4 vittorie, con 16 gol fatti: “Dobbiamo saper soffrire, poche squadre al mondo non possono comandare le partite. Quando abbiamo palla abbiamo qualità, ma dobbiamo ritrovare compattezza e lavorare centimetro dopo centimetro”, ha aggiunto.

E in vista del playoff di marzo, il tecnico italiano ha sottolineato: “Dobbiamo sperare di non perdere giocatori. A novembre avremo due partite serie e proveremo forse qualcuno che ha avuto poco spazio, per formare una squadra che riesce a stare bene e fuori dal campo“.