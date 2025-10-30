Quanti soldi sta guadagnando Sinner a Parigi: gli assegni turno per turno e il montepremi totale

Jannik Sinner si è spinto ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi, regolando il belga Zizou Bergs e l’argentino Francisco Cerundolo in due set. Il fuoriclasse altoatesino ha palesato qualche difficoltà fisica nel primo set contro il sudamericano, si è toccato la coscia sinistra e strisciava i piedi, ma poi è riuscito a sciogliersi e si è meritato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale francese, dove ora se la dovrà vedere con lo statunitense Ben Shelton.

Il tennista italiano si è presentato a La Defense Arena di Nanterre da numero 2 del ranking ATP, ma potrebbe uscirne da numero 1 del mondo: lo spagnolo Carlos Alcaraz è infatti stato eliminato al secondo turno dal britannico Cameron Norrie e così il 24enne balzerebbe nuovamente al comando della graduatoria internazionale nel caso in cui alzasse al cielo il trofeo. Questo per quanto concerna la parte agonistica, ma ogni evento tennistico ha anche un importante risvolto economico:

Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi? Il campione di Australian Open e Wimbledon si è già garantito 154.170 euro: questo è l’importo previsto per la qualificazione ai quarti di finale. E se dovesse avanzare ulteriormente in terra transalpina? L’approdo in semifinale verrà accompagnato da un assegno da 282.650 euro, il finalista perdente si consolerà con 516.925 euro, il vincitore farà festa con 946.610 euro.

QUANTI SOLDI GUADAGNA JANNIK SINNER AL MASTERS 1000 DI PARIGI?

Con i quarti di finale: 154.170 euro.

Con l’eventuale semifinale: 282.650 euro.

Con l’eventuale finale: 516.925 euro.

Con l’eventuale vittoria: 946.610 euro.