Quanti soldi ha guadagnato Tadej Pogacar vincendo il Giro di Lombardia 2025? Montepremi ‘scarno’…

Tadej Pogacar ha vinto il Giro di Lombardia 2025 e ha così conquistato il quinto sigillo consecutivo nella Classica delle Foglie Morte, eguagliando lo storico record firmato da Fausto Coppi nell’ultima Classica Monumento della stagione. Il fuoriclasse sloveno partiva con tutti i favori del pronostico e ha trionfato in maniera imperiale, attaccando sul Passo di Ganda quando mancavano 37 chilometri al traguardo e lasciando tutti gli avversari sul posto a cominciare dal belga Remco Evenepoel.

Il capitano della UAE Emirates-XRG ha inscenato il suo proverbiale assolo in maglia di Campione del Mondo, mettendo la ciliegina sulla torta di una stagione memorabile: venti affermazioni, tra cui il trionfo al Tour de France, l’apoteosi iridata, la gioia agli Europei della scorsa settimana, la stoccata alla Liegi-Bastogne-Liegi, l’affermazione al Giro delle Fiandre (tre Classiche Monumento nella stessa stagione, impresa in passato riuscita soltanto a Eddy Merckx).

Il 27enne è stato dirompente e ha firmato un risultato rimarchevole dal punto di vista agonistica, ma che ha anche un certo risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato Tadej Pogacar vincendo il Giro di Lombardia 2025? Il montepremi è relativamente basso considerando l’importanza dell’evento: stiamo parlando di 20.000 euro. Questa è la cifra assicurata all’alfiere della UAE Emirates per il suo trionfo in terra orobica e in linea con quella garantita in tutte le Classiche Monumento, ricordiamo che una vittoria di tappa in un Grande Giro viene premiata con 11.000 euro.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO POGACAR AL GIRO DI LOMBARDIA?

20.000 euro.