Quando MotoGP e F1 oggi (24 ottobre): orari prove libere e qualifiche Sprint, streaming, programma TV8 e Sky

Venerdì 24 ottobre inizia l’intenso weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. A Città del Messico andranno in scena le prove libere del GP del Messico per quanto riguarda la F1, a Sepang spazio alle prove e alle pre-qualifiche del GP di Malesia per la MotoGP.

Si preannuncia grande spettacolo sui due circuiti, dove si inizieranno a delineare i primi valori in vista del weekend che prevede le varie gare. Spazio a due sessioni di prove libere per la F1 in vista delle qualifiche di domani, mentre in terra asiatica si disputeranno le prove libere e pre-qualifiche per la MotoGP, che determineranno gli ammessi al Q2 delle qualifiche di sabato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle prove libere e delle qualifiche di F1 e MotoGP in programma venerdì 24 ottobre. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO F1 E MOTOGP OGGI

Venerdì 24 ottobre

03.00-03.35 Moto3, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

03.50-04.30 Moto2, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

04.45-05.30 MotoGP, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

07.15-07.50 Moto3, prove (pre-qualifiche) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

08.05-08.45 Moto2, prove (pre-qualifiche) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

09.00-10.00 MotoGP, prove (pre-qualifiche) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

20.30-21.30 F1, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1

Sabato 25 ottobre

00.00-01.00 F1, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213) per le prove libere 2, per gli abbonati; Sky Sport F1 (canale 207) per le prove libere 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Non sono previste dirette, differite, repliche in chiaro su TV8.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208) per le pre-qualifiche di tutte le classi, per gli abbonati; Sky Sport MotoGP (canale 208) per le prove libere di tutte le classi, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per la MotoGP.

Non sono previste dirette, differite, repliche in chiaro su TV8.