Quando si corre il Giro di Lombardia 2026: programma, orario, data
Ci apprestiamo a vivere un 2026 come sempre intensissimo per quanto riguarda il ciclismo. Tantissime le gare previste tra Grandi Giri, Mondiali, Europei, corse di seconda fascia e, ovviamente, le Classiche Monumento. Tra queste non può mancare ovviamente il Giro di Lombardia.
Nel 2026 si correrà l’edizione numero centoventi della celeberrima competizione ciclistica del Nord Italia che, nello specifico, sarà in programma il prossimo 10 ottobre 2026, come ultimo evento delle Classiche Monumento.
La curiosità sarà capire se sarà della partita il fuoriclasse Tadej Pogacar, capace di imporsi nelle ultime cinque edizioni (dal 2021 al 2025). Nel 2020 la vittoria andò a Jakob Fuglsang.
Fari puntati inoltre anche su Remco Evenepoel, l’anno scorso secondo e motivato nella prossima annata sportiva di lasciare il segno.
CALENDARIO GIRO DI LOMBARDIA 2026
Sabato 10 ottobre
Giro di Lombardia