Quando debutta Sinner a Parigi? Due possibilità e avversario da scoprire
Ultimo appuntamento prima delle ATP Finals di Torino ormai alle porte per Jannik Sinner, che si presenta al Masters 1000 di Parigi 2025 da testa di serie numero due con l’obiettivo di arrivare fino in fondo e prolungare la sua striscia positiva a livello indoor. Il fuoriclasse italiano, dopo aver trionfato a Vienna, si è portato infatti a quota 21 vittorie consecutive ufficiali (senza contare quindi esibizioni come il Six Kings Slam) sul veloce al coperto.
Il 24enne pusterese, esentato dal primo turno con un bye, comincerà il suo percorso parigino direttamente ai sedicesimi contro il vincente del match in programma oggi tra il belga Zizou Bergs e lo statunitense Alex Michelsen. Sinner avrà dunque a disposizione almeno una giornata di riposo all’indomani della faticosa finale viennese vinta per 7-5 al terzo sul tedesco Alexander Zverev.
Calendario alla mano ci sono due ipotesi come possibili date per l’esordio di Jannik nel torneo, visto che giovedì 30 ottobre andranno in scena gli ottavi di finale. A conti fatti il campione in carica di Wimbledon scenderà in campo per il suo primo incontro a Parigi martedì 28 o mercoledì 29 ottobre, anche se la seconda opzione sembra decisamente più probabile.
Gli organizzatori potrebbero infatti concedere all’azzurro classe 2001 una giornata aggiuntiva di riposo per recuperare al meglio dalle tante energie spese nel weekend a Vienna e avere maggiori chance di offrire una prestazione di alto livello a La Défense Arena, nuova sede del Masters 1000 parigino dopo tanti anni in quel di Bercy.