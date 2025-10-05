Perché Jannik Sinner si è ritirato a Shanghai? Cos’è successo contro Griekspoor e il punteggio esatto

Jannik Sinner ha iniziato a zoppicare vistosamente nel corso del quarto game del terzo set al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il numero 2 del mondo ha accusato un profondo fastidio alla gamba destra dopo aver sbagliato un passante di rovescio incrociato sul turno in battuta dell’olandese Tallon Griekspoor. I crampi si sono intensificati nel volgere di un paio di minuti, ha perso il game ed è poi andato al servizio.

Il fuoriclasse altoatesino ha forzato sulla gamba destra, ma si è accasciato più volte in preda al dolore e si rialzava facendo leva con la racchetta sul cemento della metropoli cinese. Il campione in carica di Australian Open e Wimbledon ha perso a zero il proprio turno di battuta e si è trovato sotto per 3-2. Il 24enne si è diretto verso la propria panchina ed era così dolorante che è stato sostenuto dal fisioterapista prima di sedersi.

Jannik Sinner ha ricevuto un rapido massaggio su entrambe le gambe, visto che i crampi lo hanno iniziato ad attanagliare anche all’altro arto. Non poteva neanche chiamare medical time-out perché per regolamento i crampi non possono essere trattati. Con enorme fatica si è rialzato, ma non riusciva a stare in piedi. Griekspoor si è avvicinato e si sono stretti la mano, l’azzurro ha annunciato in quel modo il proprio ritiro dal torneo. In condizioni precarie si è recato verso gli spogliatoi sulle proprie gambe.

Jannik Sinner non è riuscito a difendere il titolo dello scorso anno e sfuma anche la possibilità di tornare numero 1 del mondo a fine mese (avrebbe dovuto alzare al cielo il trofeo nella metropoli cinese e poi vincere il torneo ATP 500 di Vienna). L’amarezza aumenta perché il nostro portacolori aveva vinto il primo set al tie-break e nel secondo si era issato sul 4-3 e 40-0, con la possibilità di tre palle break. L’olandese le ha annullate e da quel momento il nostro portacolori non è più riuscito a brillare. Un peccato perché al prossimo turno si sarebbe incrociato il non irresistibile monegasco Valentin Vacherot, prima di un potenziale quarto turno contro Holger Rune.