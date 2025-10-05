Perché Honest Ahanor non viene convocato dall’Italia. E c’è l’ipotesi Nigeria…

Il calciatore dell’Atalanta Honest Ahanor rischia di non poter più essere convocato dall’Italia qualora la Nigeria lo chiamasse in Nazionale maggiore per disputare una partita ufficiale: il 17enne, pur essendo nato ad Aversa, è di cittadinanza nigeriana e le pratiche per diventare italiano sono in alto mare.

Fino ai 18 anni non avrà il passaporto italiano, un po’ come accaduto illo tempore a Mario Balotelli, e quindi non ha potuto fare la trafila delle giovanili in Nazionale e non potrà nemmeno essere convocato da Gattuso, che non portà chiamarlo in azzurro sino alla maggiore età.

La Nigeria, però, non se la passa tanto bene nelle qualificazioni africane ai Mondiali 2026 e rischia seriamente di restare fuori, dovendosi giocare il tutto per tutto nelle ultime due partite della prossima settimana, dovendo però sperare anche in risultati favorevoli nei match di Benin e Sudafrica, davanti di 3 punti.

Dunque non è detto che la Nigeria partecipi ai prossimi Mondiali, ed il calciatore deve prendere parte ad un match ufficiale per non essere convocabile da un’altra Nazionale: c’è ancora speranza per l’Italia di Gattuso, o almeno per l’Under 21, di poter contare su un rinforzo di talento.