Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio artistico: un ottimo Grassl centra il secondo posto nello short alla Cup Of China

Pubblicato

14 minuti fa

il

Per approfondire:
Daniel Grassl
Daniel Grassl/ IPA Sport

Un’ottima partenza per Daniel Grassl. L’azzurro ha conquistato la seconda posizione in occasione del segmento breve valido per la Cup Of China, appuntamento numero due del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico in scena questo weekend sul ghiaccio di Congqing.

Brillante la prestazione dell’atleta seguito da Edoardo De Bernardis, apparso più in confidenza nel suo programma pattinato sulle note de “Tango per la libertà” di Stefano Lentini e particolarmente bravo nel lottare su alcuni elementi. Nello specifico l’altoatesino ha commesso una leggerissima sbavatura nel quadruplo lutz, contrassegnato da un arrivo sul quarto non tenuto ma comunque agganciato al triplo toeloop, per poi ruotare in modo completo il quadruplo loop e affrontare senza patema alcuno il triplo axel, collocato in zona bonus.

Non commettendo alcuna imprecisione nel resto delle difficoltà, con tutti livelli 4 nelle trottole (livello 3 invece per la serie di passi), il nativo di Merano ha superato per la prima volta dopo quasi quattro anni 90 punti nel segmento, ricevendo nello specifico 90.42 (49.75, 40.67), appena quattro in meno rispetto al giapponese Shun Sato, leader con 94.13 (53.28, 40.85) grazie ad una prova pulita in cui ha snocciolato un quadruplo lutz, la catena quadruplo toeloop/triplo toeloop ed il triplo axel.

Costretto ad inseguire invece il grande favorito del lotto, il kazako Mikhail Shaidorov, attualmente al terzo posto rimanendo attardato a causa di un quadruplo lutz sottoruotato eseguito nella combinazione con il triplo toeloop e di una trottola di livello 3 valutata con un GOE negativo. Il Vice Campione del Mondo so è dovuto così accontentare solo di 88.33 (47.88, 40.45), score in linea a quello di Sota Yamamoto, quarto con 87.57 (47.07, 40.50). Ma la lotta è ancora molto aperta.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Shun SATO
JPN
94.13 1
2 Daniel GRASSL
ITA
90.42 2
3 Mikhail SHAIDOROV
KAZ
88.33 3
4 Sota YAMAMOTO
JPN
87.57 4
5 Boyang JIN
CHN
86.62 5
6 Tomoki HIWATASHI
USA
79.07 6
7 Junhwan CHA
KOR
75.61 7
8 Vladimir LITVINTSEV
AZE
73.84 8
9 Jacob SANCHEZ
USA
72.40 9
10 Zhiming PENG
CHN
67.41 10
11 Deniss VASILJEVS
LAT
66.54 11
12 Daiwei DAI
CHN
61.82 12
Argomenti correlati:
Pubblicità