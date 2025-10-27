Pattinaggio artistico, Skate Canada 2025: programma, orari, tv, streaming

Archiviata la Cup Of China, la carovana legata al circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico si sposta in Nordamerica. Nel fine settimana infatti si svolgerà Skate Canada, terzo appuntamento della competizione itinerante quest’anno in scena presso Saskatoon.

Per l’occasione saranno della partita due rappresentanti della compagine tricolore, impegnati in altrettante gare tutt’altro che banali. Nella prova individuale femminile è prevista infatti la partecipazione di Lara Naki Gutmann, reduce da una pre-season estremamente convincente culminata cn il trionfo all’Ondrej Nepela Memorial, dove ha vinto conquistando il nuovo personal besti di 202.51. La trentina se la vedrà con avversarie di primo piano, come l’impressionante Ami Nakai, davvero brillante al Grand Prix De France terminato al primo posto, la statunitense Isabeu Levito (che ad Angers arrivò quarta), le altre asiatiche di rito e, cosa non banale, le atlete di casa (Madeline Schizas su tutte), da monitorare in ottica team event olimpico.

Tra gli uomini spazio invece a Nikolaj Memola, coinvolto in un parterre stimolante insieme al Campione del Mondo Ilia Malinin, pronto a staccare il pass per le semifinali segnando una doppietta dopo Angers, il georgiano pericoloso Nika Egadze, il ritrovato Tomoki Hiwatashi e il francese Kevin Aymoz.

Nelle coppie è invece atteso il binomio tedesco Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, deciso a rispondere a distanza agli altri team già scesi sul ghiaccio fino a questo momento (compresi i nostri Conti-Macii, secondi a Chongqing); in ottica pronostico la lotta sarà principalmente con i canadesi Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps, secondi in Francia e dunque con la qualificazione per la finale sul mirino.

Nella danza infine i grandi protagonisti saranno Piper Gilles-Paul Poirier, finalmente al debutto nelle gare che contano. Inutile dire che il riscontro da parte della giuria sarà fondamentale per avere un primo quadro di tutti i tandem di punta. con loro cercheranno di volare a Nagoya (sede delle finals) anche i lituani Allison Reed-Saulius Ambrulevicius. Fari puntati poi anche su Christina Carreira-Anthony Ponomarenko e su Marjorie Lajoie-Zachary Lagha.

Skate Canada sarà visibile integralmente attraverso la piattaforma Discovery Plus. Previsti inoltre possibili trasmissioni su RAI Sport (il palinsesto è attualmente in fase di elaborazione) ed in streaming su RAI Play (in caso di trasmissione su RAI Sport HD+). Di seguito il programma completo della competizione con orari italiani.

SKATE CANADA 2025: PROGRAMMA DELL’EVENTO (ORARI ITALIANI)

Sabato 1 novembre

00:00-01:05 Short coppie d’artistico

01:25-2:54 Short individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann)

19:45-20:03 Rhythm dance danza sul ghiaccio

20:25:21:54 Short program individuale maschile (in gara Nikolaj Memola)

Domenica 2 novembre

00:00-01:16 Free program coppie d’artistico

01:40-3:27 Free program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann)

17:30-19:17 Free program individuale maschile (in gara Nikolaj Memola)

19:40-21:11 Free dance danza sul ghiaccio

SKATE CANADA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: Possibili collegamenti in diretta e in differita su RAI SPORT+HD (palinsesto in via di definizione).

Diretta Streaming: Discovery+ (diretta integrale), RAI Play (in caso di trasmissione su RAI SPORT+HD).