Pattinaggio artistico: ottimo secondo posto per Conti-Macii alla Cup Of China. Vincono Metelkina-Berulava

Subito dopo quello di Daniel Grassl, arriva un altro importante piazzamento sul podio per la Nazionale italiana di pattinaggio artistico. In occasione dell’ultimo segmento della Cup Of China 2025, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2026, Sara Conti-Niccolò Macii hanno conquistato una preziosissima seconda posizione nella gara riservata alla coppie, proponendo un programma con ancora tanti, tantissimi, margini di crescita.

Splendido l’approccio del binomio azzurro, sceso sul ghiaccio con l’Arena completamente impazzita per il ritorno dei Campioni Olimpici in carica Wenjing Sui-Cong Han, i quali si sono dovuti accontentare della terza moneta. Gli allievi di Barbara Luoni hanno patito un minimo di tensione, commettendo tre sbavature in tre rispettivi elementi di salto, nello specifico una mano sul ghiaccio della dama nei due lanciati, triplo rittberger e triplo salchow, oltre che nel triplo salchow in parallelo. Ottimo invece il resto, a cominciare della fondamentale sequenza triplo toeloop/doppio axel/doppio axel, eseguita senza patema alcuno, passando per i tre sollevamenti reverse, lasso e del gruppo 3 (tutti di livello 4), per il triplo twist (livello 3) e per la spirale della morte (livello 4).

Malgrado i piccoli errori sopracitati, i nostri ragazzi si sono comunque attestati in zona 136.47 (67.72, 68.75) arrivando fino al totale di 209.88 tenendo a debita distanza i detentori del titolo olimpico, al momento non poco contratti e soprattutto fallosi in alcune difficoltà; nella giornata di oggi il problema è arrivato nell’axel lasso, salito e tenuto su con molta fatica, oltre che nel sollevamento di gruppo 3 ed in entrambi i salti In parallelo. Alla fine lo score dirà 202.92. Ci vorrà tempo per trovare la migliore condizione.

A vincere sono stati invece i georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, già in testa dopo il corto e primi anche dopo un free da 139.47 (71.04, 69.43) per 217.24 viziato da una caduta nella sequenza di salti e da una leggera défaillance nell’axel lasso, chiamato di livello 3. La sensazione è che Conti-Macii non siano distanti. E considerando che stiamo parlando della coppia più in forma del movimento, questa non può che essere una buona notizia.

Da segnalare inoltre la sesta piazza di Rebecca Ghilardi-Fillipo Ambrosini, abili a recuperare due posizioni dopo lo short chiudendo i conti con 122.25 (61.53, 60.72) 186.85 e mancando l’appuntamento con i salti in parallelo. Forfait invece per Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, i quali non hanno preso parte al libero a causa, secondo fonti presenti in loco, a causa di un infortunio della pattinatrice. La prossima tappa del Grand Prix sarà Skate Canada, in programma la prossima settimana.