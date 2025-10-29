Pattinaggio artistico: Gutmann a Skate Canada con una nuova consapevolezza

Un Grand Prix da affrontare con una consapevolezza nuova. Mancano ancora pochi giorni e Lara Naki Gutmann comincerà il suo percorso nella celeberrima competizione itinerante di pattinaggio artistico. Nello specifico la trentina sarà della partita in occasione di Skate Canada, terza tappa della rassegna, con l’ambizione di mantenere lo stesso livello mostrato nel corso della pre-season.

Poco più di anno fa lo status dell’allieva di Gabriele Minchio è mutato sensibilmente. In occasione del Finlandia Trophy 2024 infatti l’azzurra ha effettuato uno scatto in avanti evidente, conquistando un podio nel Grand Prix femminile che mancava dai tempi di Carolina Kostner e avvicinandosi all’importantissima soglia dei 200 punti, totale poi ottenuto materialmente al World Team Trophy e confermato al Nepela Memorial di Bratislava, dove è salita sul gradino più alto con il nuovo personal best di 202.51, anche in questo caso score inferiore solo a quelli segnati dalla fuoriclasse altoatesina in precedenza.

Nel corso delle due prove stagionali affrontate fino a questo momento, l’atleta ha lasciato poco e niente sul piatto, proponendo uno short program imbastito dalla combinazione triplo toeloop/triplo toeloop, dal doppio axel e dal triplo lutz in zona bonus ed un libero contrassegnato da sette tripli e due doppi axel, tra cui spicca la catena triplo lutz/euler/triplo salchow e l’importante sequenza della seconda metà formata dal triplo toeloop e dal doppio axel.

Oltre la qualità tecnica, Gutmann potrebbe inoltre guadagnare punti preziosi anche in uno dei piatti forti della casa, ovvero le componenti del programma, specie in caso di due prove con le sbavature ridotte all’osso. Ci sono tutti i presupposti per fare bene, malgrado una concorrenza non poco agguerrita. A battagliare con lei ci saranno infatti la temibilissima Ami Nakai, dominatrice totale del Grand Prix De France, a cui si aggiungono le imprevedibili Mone Chiba e Yuna Aoki senza dimenticare le tre statunitensi Isabeu Levito, Bradie Tennell, Sarah Everhardt oltre che alcune canadesi particolarmente da monitorare in ottica team event olimpico, una tra tutte Madeline Schizas.

Ricordiamo i due nuovi programmi, particolarmente colti e ricercati. Per il corto la pattinatrice proporrà una suggestiva selezione di notte tratte dalla colonna sonora della serie tv “La legge di Lidia Poet “, mentre il libero sarà a tema acquatico, con musiche varie, tra cui anche quelle de “Lo squalo”.