Pattinaggio artistico: è la settimana del Triatleti Trophy. Fari puntati su Pezzetta e Beccari-Guarise

Nuova settimana di competizioni per gli azzurri della Nazionale italiana di pattinaggio artistico. Questo weekend si svolgerà infatti il Triatleti Trophy 2025, competizione internazionale in scena in Georgia, precisamente nella capitale Tbilisi, inserita nel circuito di seconda fascia ISU Challenger Series 2025-2026.

Non numerosa la compagine azzurra che prenderà parte alla gara, anche se non mancheranno pattinatori da seguire con particolare attenzione. Ai nastri di partenza in campo femminile ci sarà infatti Anna Pezzetta, atleta reduce dal davvero positivo debutto all‘Ondrej Nepela Memorial, dove ha conquistato la seconda posizione alle spalle di Lara Naki Gutmann (la quale si è cancellata dagli iscritti di questa gara) e davanti la connazionale Sarina Joos.

Per l’altoatesina l’obiettivo sarà quello di attestarsi nuovamente ai livelli della prova in Slovacchia, pronta a battagliare con una serie di avversarie di alto profilo, tra cui la padrona di casa Anastasia Gubanova, la giapponese Rinka Watanabe oltre che le sudcoreane Haein Lee e Seoyoung Kim.

Prova importante poi per Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, impegnati nelle coppie d’artistico con un parterre di binomi molto competitivo. Insieme al tandem tricolore – ricordiamo, tornato quest’anno alle competizioni dopo un anno di pausa forzata scaturita dall’infortunio al piede di Lucrezia – ci saranno infatti i tedeschi Campioni d’Europa (nonché Vice Campioni del Mondo) Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, oltre che gli spregiudicati georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava e diversi altri team di fascia media, pronti ad approfittare degli errori altrui.