Paolini-Rybakina: lo scontro diretto decisivo. Vincere per le Finals o tutto rimandato a Tokyo. E il mistero Andreeva…

Jasmine Paolini si è issata al settimo posto nella WTA Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i migliori diciotto risultati conseguiti nell’arco della stagione. L’azzurra ha saputo rimontare la svizzera Belinda Bencic e si è qualificata alle semifinali del WTA 500 di Ningbo, issandosi a quota 4.325 punti e scavalcando così la russa Mirra Andreeva (4.320).

Il risultato conseguito sul cemento della località cinese ha permesso alla tennista toscana di compiere un passo importante verso l’ammissione alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto giocatrici del mondo. Jasmine Paolini si sta trovando a combattere con la già citata Andreeva e con la kazaka Elena Rybakina, al momento nona nella speciale classifica con 4.000 punti.

La semifinale di Ningbo, in programma sabato 18 ottobre alle ore 09.00 italiane, sarà proprio tra l’azzurra e la kazaka: la 29enne, numero 8 del mondo, contro la 26enne, numero 9 del ranking WTA. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per meritarsi l’approdo all’evento di Riad: se Jasmine Paolini dovesse vincere staccherebbe matematicamente il pass per la kermesse in Arabia Saudita, mentre in caso di sconfitta verrebbe tutto rimandato alla prossima settimana, quando è previsto il WTA 500 di Tokyo.

Se Paolini dovesse imporsi volerebbe a quota 4.455 punti e scavalcherebbe anche la statunitense Madison Keys (4.499), se dovesse alzare al cielo il trofeo allora avrebbe in dote un bottino di 4.630 punti. Rybakina si isserebbe a 4.130 in caso di affermazione contro la toscana e a 4.305 portando a casa il titolo in quel di Ningbo.

La bagarre si infiammerebbe a Tokyo, ma permane il mistero Andreeva: non risulta iscritta all’evento nella capitale giapponese e dovrebbe richiedere una wild card dell’ultimo minuto per scendere in campo e giocarsi le sue chance fino all’ultimo. Se la russa non chiederà l’invito, allora Paolini sarà certamente qualificata alle Finals.