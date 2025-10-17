Jasmine Paolini sorpassa Andreeva e si mette al riparo da Rybakina a Ningbo: la volata per le WTA Finals

Jasmine Paolini si è resa protagonista di una splendida rimonta contro la svizzera Belinda Bencic e si è qualificata alle semifinali del torneo WTA 500 di Ningbo. La tennista toscana si è meritata l’approdo alla seconda semifinale consecutiva dopo quella ottenuta settimana scorsa al WTA 1000 di Wuhan (sconfitta contro la statunitense Coco Gauff) e ha compiuto un passo importante verso l’ammissione alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto giocatrici del mondo.

Grazie al successo odierno, infatti, la 29enne si è issata al settimo posto nella WTA Race, la classifica che prende in considerazione i migliori diciotto risultati conseguiti da ogni tennista nel corso di questa stagione. L’azzurra ha infatti superato la russa Mirra Andreeva (ferma a 4.320 punti dopo l’eliminazione patita agli ottavi di finale sul cemento cinese) e si è issata a quota 4.325 punti, mentre la kazaka Elena Rybakina insegue a quota 3.913 (è attesa dall’australiana Alja Tomljanovic nei quarti di Ningbo).

Queste tre atlete sono in lotta per gli ultimi due posti a disposizione per l’evento in programma sul cemento di Riad (Arabia Saudita) dal 1° all’8 novembre. La bielorussa Aryna Sabalenka (10.000 punti), la polacca Iga Swiatek (8.368), le statunitensi Coco Gauff (6.574), Amanda Anisimova (5.907), Jessica Pegula (5.183) e Madison Keys (4.449, Campionessa degli Australian Open) sono già certe della qualificazione. Jasmine Paolini acquisirebbe il pass matematico per le WTA Finals in caso di sconfitta odierna di Rybakina contro Tomljanovic, ma in ogni caso si è messa al riparo dal possibile sorpasso della kazaka a Ningbo (anche vincendo il torneo si spingerebbe massimo a 4.305 punti e dunque resterebbe alle spalle dell’azzurra).

Paolini potrebbe affrontare proprio Rybakina in un’eventuale semifinale nella località cinese, in caso di successo volerebbe a 4.455 e supererebbe anche Keys, mentre alzando al cielo il trofeo planerebbe a 4.630 punti e sarebbe certa delle Finals. Settimana prossima si giocherà il WTA 500 di Tokyo, a cui peraltro Andreeeva non risulta iscritta (ma potrebbe chiedere una wild card dell’ultimo minuto): al termine dell’evento nella capitale giapponese sarà ufficiale il quadro delle qualificate alle Finals. Jasmine Paolini è davvero molto vicino all’obiettivo per la seconda stagione consecutiva.