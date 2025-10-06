Pallanuoto
Pallanuoto femminile, le migliori italiane della prima giornata di A1. Sbruzzi subito da applausi con L’Ekipe Orizzonte
Inizia senza grandi sussulti la regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: nella prima giornata si registrano cinque vittorie nette delle formazioni favorite alla vigilia sulla carta, che rispettano il pronostico in acqua senza mai mettere in pericolo i rispettivi successi.
LE MIGLIORI ITALIANE DELLA PRIMA GIORNATA DELLA SERIE A1 2025-2026
Vittoria Sbruzzi (L’Ekipe Orizzonte): le campionesse d’Italia travolgono la matricola Civitavecchia all’esordio, ma è ottimo l’impatto con la nuova squadra del difensore classe 2004 ex Brizz Nuoto, che sigla tre reti all’esordio ufficiale con le etnee.
Chiara Ranalli (SIS Roma): larga vittoria nella prima di campionato anche per le capitoline, che travolgono la Brizz Nuoto, e la mattatrice dell’incontro è l’attaccante classe 1997, che inaugura la nuova stagione mettendo subito a referto una cinquina.
Alessia Millo ed Emma Bacelle (Plebiscito Padova): impossibile scegliere tra l’esperienza dell’attaccante classe 1993 e la spregiudicatezza dell’atleta appena maggiorenne (attaccante classe 2007), rispettivamente a segno con 5 e 4 reti nella trionfale vittoria in trasferta contro la Locatelli Genova.
Paola Di Maria (Rapallo): le liguri, dopo aver centrato la qualificazione ai gironi di Champions League a spese di Trieste, iniziano al meglio anche in campionato, passando senza patemi nel derby in casa del Bogliasco, con la centroboa classe 2005 che si mette in mostra con 3 reti.
Emma De March (Trieste): l’attaccante classe 2005 si prende la copertina della vittoria in trasferta delle giuliane in casa del Cosenza con la bellezza di 5 reti, che consentono alle alabardate di acquisire il vantaggio iniziale e poi lo strappo definitivo nella seconda parte di gara.