Un anno straordinario per le giovani stelle azzurre, capace di portare in Italia 12 medaglie (3 d’oro) ai Mondiali di Otopeni e 14 podi agli Europei di Samorin.

Un bilancio che racconta una generazione di talenti cresciuta nel segno di Carlos D’Ambrosio, Daniele Del Signore, Emma Vittoria Giannelli, ma anche Alessandro Ragaini e Sara Curtis, protagonisti delle ultime stagioni.

️ Ai microfoni di Aglaia Pezzato ed Enrico Spada, il responsabile delle Nazionali giovanili Marco Menchinelli analizza il percorso e guarda al futuro con ottimismo:

“Il movimento è solido, i risultati sono arrivati grazie al lavoro di squadra. E il futuro ha nomi che fanno sognare, a partire da Alessandra Mao.”

Una generazione che promette di rinnovare il mito del nuoto italiano: talento, entusiasmo e spirito di gruppo al servizio della maglia azzurra.

