Dove vedere la F1 stasera in tv, GP Messico 2025: orario gara, differita TV8, streaming

Tutto pronto all’Autodromo Hermanos Rodriguez per il Gran Premio del Messico 2025, valevole come ventesimo e quintultimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. A Città del Messico va in scena una gara cruciale per la corsa al titolo che coinvolge ancora Max Verstappen e la coppia McLaren composta da Oscar Piastri e Lando Norris.

Norris ha dominato la scena in qualifica e scatterà dalla pole position davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, entrambi in lizza per il podio, mentre la seconda fila sarà completata dalla Mercedes di George Russell. Obiettivo rimonta per gli altri due pretendenti all’iride, con Verstappen quinto su una Red Bull poco brillante ed il leader della generale Piastri addirittura settimo dopo aver fatto tanta fatica per tutto il weekend.

Il Gran Premio del Messico di F1 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire in chiaro la gara in differita alle ore 22.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP MESSICO F1 2025

Domenica 26 ottobre

Ore 21.00 Gara a Città del Messico (Messico) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP MESSICO F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara di Città del Messico alle 22.30.