Oleh Plotnytskyi non stringe la mano ai russi in amichevole: la scelta dello schiacciatore di Perugia

Oleh Plotnytskyi è un baluardo di Perugia, di cui difende i colori dal 2019-2020. Lo schiacciatore ucraino è da ormai sette anni un punto di riferimento per la formazione umbra, con cui ha conquistato l’ultima Champions League e con sui spera di fare festa anche nell’annata agonistica alle porte. Nelle ultime ore si è parlato parecchio del 28enne non per le sue doti tecniche, ma per un mancato gesto al termine dell’amichevole tra i Block Devils e i Suntory Sunbirds.

L’attaccante non ha infatti stretto la mano sottorete a due avversari di nazionalità russa. Dmitriy Muserskiy ed Egor Kliuka giocano tra le fila della formazione giapponese, l’ucraino si è rifiutato di avere un contatto con i due rivali davanti ai 14.000 spettatori che hanno gremito l’Ariake Arena di Tokyo (Giappone). Fuji Tv ha diffuso le immagini dell’episodio e sono diventate virali.

I Campioni d’Europa hanno vinto la sfida per 3-1 (20-25; 25-21; 26-24; 22-21). Plotnytskyi ha messo a segno 4 punti, da annotare le 16 marcature di Ben Tara, le 15 di Solé e le 13 di Ishikawa sotto la regia di Simone Giannelli. Per la cronaca Muserskiy è stato il top scorer assoluto con 21 punti.