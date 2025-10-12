Olanda, Polonia e Croazia vincono nelle qualificazioni ai Mondiali. Altra magia delle Far Oer

Si sono giocate otto partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio. L’Olanda ha sconfitto la Finlandia per 4-0: le reti di Malen, van Dijk e Depay hanno indirizzato la contesa nel primo tempo, Gakpo ha calato il poker nel finale. La Croazia ha regolato Gibilterra con un comodo 3-0 (Fruk ha sblocca al 30′, poi nell’ultimo quarto d’ora sono andati a segno Sucic ed Erlic), mentre la Danimarca ha prevalso sulla Grecia per 3-1 (Hojlund, Andersen e Damsgaard decisivi nel primo tempo).

Successo in trasferta della Polonia sul campo della Lituania (2-0 per merito di Szymanski e Lewandowski), affermazioni per la Romania (1-0 contro l’Austria, ha deciso Ghita nel recupero) e la Scozia (2-1 contro la Bielorussia, sigilli di Adams e McTominay). Impresa delle Isole Far Oer, che hanno battuto la Cechia per 2-1 e hanno infilato la terza vittoria consecutiva, ma verosimilmente non riusciranno ad andare ai playoff. San Marino ha perso contro Cipro per 4-0.

La Croazia è prima con tre punti di margine su Cechia e quattro sulle Far Oer, ormai prossima alla qualificazione. Austria prima con due punti su Bosnia e cinque sulla Romania, Olanda al comando con tre lunghezze di margine sulla Polonia alla vigilia dello scontro diretto.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026

San Marino-Cipro 0-4

Far Oer-Cechia 2-1

Paesi Bassi-Finlandia 4-0

Scozia-Bielorussia 2-1

Croazia-Gibilterra 3-0

Danimarca-Grecia 3-1

Lituania-Polonia 0-2

Romania-Austria 1-0