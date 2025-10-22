Nuoto, i convocati dell’Italia per l’ultima tappa di Coppa del Mondo: Ceccon guida gli azzurri

Sarà Toronto a ospitare l’ultima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta: appuntamento dal 24 al 26 ottobre nella località canadese per la terza tappa del massimo circuito internazionale itinerante, che ha lanciato la volata verso gli Europei di inizio dicembre.

Dopo le prime due prove negli USA, in cima alle classifiche generali si trovano l’ungherese Hubert Kos (116,4 punti) e la statunitense Gretchen Walsh (118,1), mentre Thomas Ceccon occupa la settima piazza con il totale di 91,51. Da seguire anche il rientro in gara della padrona di casa Summer McIntosh, tricampionessa olimpica e quattro volte iridata in vasca lunga che ha saltato le prime tappe per problemi di salute.

Thomas Ceccon ha nel mirino i record italiani dei 200 (1:48.43) e 100 dorso (49:04), guidando la delegazione italiana, che sarà la stessa vista lo scorso settimana, ad eccezione di Sara Curtis, rimasta alla Virginia University. Presenti anche Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Ludovico Blu Art Viberti, Federico Burdisso, Lorenzo Mora, Alberto Razzetti, Simone Stefanì.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO NUOTO

Thomas Ceccon, Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Ludovico Blu Art Viberti, Federico Burdisso, Lorenzo Mora, Alberto Razzetti, Simone Stefanì.