Nuoto, gli italiani in gara nelle tappe di Coppa del Mondo 2025 in vasca corta: tornano Ceccon e Razzetti

Signore e signori, ci si prepara allo spettacolo. La Coppa del Mondo di nuoto torna in scena. Sarà il territorio nordamericano a essere teatro delle sfide nel massimo circuito internazionale. Negli Stati Uniti a Carmel e a Westmont si terranno i primi due appuntamenti dal 10 al 12 ottobre e dal 17 al 19 di questo stesso mese.

A chiudere il cerchio sarà poi l’appuntamento a Toronto, in Canada, dal 23 al 25 ottobre in cui i primattori della vasca ambiranno un montepremi complessivo di 1,2 milioni di dollari, con un bonus da 10.000 dollari statunitensi per ogni record del mondo e per le crown (le vittorie nella stessa specialità in tutti gli appuntamenti). Una motivazione in più per far bene.

In casa Italia il punto di riferimento sarà Thomas Ceccon. L’azzurro, chiusa la parentesi nei Mondiali a Singapore con tre medaglie ma non la più ambita (oro), riparte con tanta voglia di far bene per diversi, sfruttando il suo grande eclettismo. Una dota che in vasca corta potrebbe venir fuori maggiormente, pensando ai 100 misti.

Oltre al campione olimpico e primatista del mondo dei 100 dorso, risponderanno all’appello Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Ludovico Blu Art Viberti, Federico Burdisso, Lorenzo Mora e Alberto Razzetti. Grandi attese sul “Razzo”, uscito col morale sotto i tacchi dall’esperienza iridata e voglioso di rituffarsi in piscina e far vedere di che pasta è fatto.