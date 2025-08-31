Thomas Ceccon e il post ironico verso Benedetta Pilato: “Pure la cuffia mi hai rubato!”

Aveva sperato in un periodo di stacco e relax Benedetta Pilato, reduce da una stagione agonistica e personale complicata. Il bronzo conquistato nei 50 rana ai Mondiali di Singapore era stato uno sprazzo di sereno che le aveva permesso di andare in vacanza a Bali (Indonesia) con le sue compagne di Nazionale, Chiara Tarantino, Anita Bottazzo e Sofia Morini, con maggior serenità.

Le cose però sono andate diversamente. Il rientro in Italia, infatti, c’è stato lo scorso 20 agosto ed è stato possibile dopo l’intervento dell’ambasciata e della Farnesina. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la polizia di Singapore ha fermato Pilato e Tarantino all’aeroporto il 14 agosto, poiché attraverso le telecamere quest’ultima avrebbe infilato nella borsa di Benedetta oggetti che avrebbe rubato.

Per questa ragione c’è stato il fermo. Entrambe private del passaporto, interrogate e accusate di furto. È stata così allertata l’ambasciata italiana in loco e informato anche il presidente FIN, Paolo Barelli. Matassa sbrogliata dall’intervento del ministro degli Esteri, Tajani. Pilato, posteriormente alla pubblicazione della notizia, ha voluto prendere le distanze e difendersi dalle accuse: “Durante il mio rientro dall’Asia a seguito della partecipazione ai Mondiali e di un breve soggiorno privato con altri miei compagni della nazionale di nuoto, mio malgrado, sono stata indirettamente coinvolta in uno spiacevole episodio gestito dalle autorità aeroportuali di Singapore. In giorni che avrebbero dovuto essere soprattutto di riposo e di relax mentale, ho invece attraversato, lontana da casa, momenti particolarmente difficili, che poi fortunatamente si sono rilevati essere indipendenti dalla mia volontà, ma che mi hanno profondamente segnato sul piano umano. Tengo a precisare che ho collaborato fin da subito con le autorità locali, con il pieno supporto dell’Ambasciata. La vicenda fortunatamente si è conclusa in poche ore, senza nessuna implicazione, grazie anche alla mia massima trasparenza nei confronti delle stesse autorità aeroportuali di Singapore. Non ho mai avuto intenzione di compiere gesti inadeguati, e chi mi conosce sa quanto tengo ai valori dello sport, alla correttezza e all’onestà personale“, ha scritto la nuotatrice pugliese su Instagram.

A margine di tutto questo, c’è stato anche l’intervento con un post ironico sui social di Thomas Ceccon, che ha voluto stuzzicare la compagna di squadra sotto a un post dell’account Swimswamitaly, che analizza il caso in questione usando la foto di Benny in vasca con la cuffia di Thomas. “Pure la cuffia mi ha rubato!!“, ha scritto il campione vicentino, con annessa faccina rossa di rabbia per sdrammatizzare il tutto. È noto infatti che gli azzurri si scambino spesso le proprie cuffie nelle loro gare.