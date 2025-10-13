Noie fisiche alle spalle per Sinner e Alcaraz: il faraonico montepremi del Six Kings Slam chiama…

Una motivazione speciale. Qualche acciacco l’hanno avuto Carlos Alcaraz e Jannik Sinner nelle ultime settimane. Lo spagnolo, pur vincendo il torneo di Tokyo, ha dovuto fare i conti con una distorsione alla caviglia sinistra, decidendo di rinunciare al Masters1000 di Shanghai. Sinner, vittorioso a Pechino, è stato costretto al ritiro nella sfida degli ottavi di finale del 1000 asiatico a causa dei crampi.

Tutto però sembra essere stato messo alle spalle, anche perché in vista del torneo di esibizione “Six Kings Slam” il compenso per la partecipazione e l’eventuale affermazione finale è molto importante. Si parla di cifre faraoniche, dal momento che la semplice presenza assicura un assegno di importo pari a 1,5 milioni di dollari statunitensi (circa 1,29 milioni di euro).

Come era già accaduto nel 2024, basterà calcare il campo dell’Anb Arena per assicurarsi un bel conto in banca. Qualora ci dovesse essere l’affermazione piena allora si arriverebbe a ben 6 milioni di dollari (circa 5,16 milioni di euro), comprensivi del già citato gettone da 1,5 milioni. Un montepremi elevatissimo, se si fa un confronto anche coi tornei del Grande Slam. Nei recenti US Open, Alcaraz (vincitore della finale contro Sinner) si è assicurato 5 milioni di dollari (circa 4,3 milioni di euro).

Da questi numeri si comprende bene il motivo per cui i giocatori invitati abbiano degli stimoli particolari. Un discorso che si può estendere anche al primo avversario di Sinner, il greco Stefanos Tsitsipas, ritiratosi dal torneo di Shanghai per problemi alla schiena, ma presente in Arabia Saudita. In sostanza, il prize-money fa gola a tutti.

MONTEPREMI SIX KING SLAM 2025

PARTECIPAZIONE: 1,5 milioni di dollari (circa 1,29 milioni di euro).

IN CASO DI VITTORIA: 6 milioni di dollari (circa 5,16 milioni di euro), comprensivi del gettone di presenza da 1,5 milioni.