NFL 2025 (week 5): non ci sono più imbattute! Crollano Eagles e Bills in casa

La quinta settimana della NFL 2025-2026 emette diversi verdetti importanti. In primo luogo uno fondamentale: non ci sono più squadre imbattute. I Philadelphia Eagles, infatti, vengono rimontati in casa dagli ottimi Denver Broncos di questo periodo e crollano proprio nel finale per la prima sconfitta dell’anno. Discorso identico per i Buffalo Bills che, incredibilmente, vengono sorpresi in casa dai New England Patriots in un match nel quale gli errori non sono mancati.

Nelle altre sfide, successo importante degli acciaccati San Francisco 49ers nella sfida interna alla NFC West contro i Los Angeles Rams, quindi vittorie per Detroit Lions e Minnesota Vikings nella NFC North, mentre nella AFC continuano le difficoltà dei Baltimore Ravens che, privi di Lamar Jackson, vengono distrutti a domicilio dagli Houston Texans. Bella vittoria dei Washington Commanders in casa dei LA Chargers, mentre gli Arizona Cardinals vengono superati in casa dai derelitti Tennessee Titans distruggendo un vantaggio di 21-6 negli ultimissimi minuti con una serie di errori da film horror.

I RISULTATI DELLA WEEK 5

Los Angeles Rams (3-2)-San Francisco 49ers (4-1): 23-26 dopo overtime

Cleveland Browns (1-4)-Minnesota Vikings (3-2): 17-21 giocata a Londra

Indianapolis Colts (4-1)-Las Vegas Raiders (1-4): 40-6

New Orleans Saints (1-4)-New York Giants (1-4): 26-14

New York Jets (0-5)-Dallas Cowboys (2-2): 22-37

Philadelphia Eagles (4-1)-Denver Broncos (3-2): 17-21

Carolina Panthers (2-3)-Miami Dolphins (1-4): 27-24

Baltimore Ravens (1-4)-Houston Texans (2-3): 10-44

Arizona Cardinals (2-3)-Tennessee Titans (1-4): 21-22

Seattle Seahawks (3-2)-Tampa Bay Buccaneers (4-1): 35-38

Cincinnati Bengals (2-3)-Detroit Lions (4-1): 24-37

Los Angeles Chargers (3-2)-Washington Commanders (3-2): 10-27

Buffalo Bills (4-1)-New England Patriots (3-2): 20-23

Monday night: Jacksonville Jaguars-Kansas City Chiefs.

Squadre in bye: Atlanta Falcons, Chicaco Bears, Green Bay Packers, Pittsburgh Steelers.