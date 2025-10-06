Musetti al bivio ATP Finals: scontro diretto con Auger-Aliassime e Rune da contenere a Shanghai

Lorenzo Musetti si sta avvicinando passo dopo passo alla qualificazione per le ATP Finals 2025, che gli consentirebbe di centrare in pieno il grande obiettivo di questa fase conclusiva di una stagione comunque già estremamente positiva, in cui ha effettuato dei progressi importanti sul cemento ed è diventato a suon di risultati uno dei migliori tre o quattro giocatori al mondo sulla terra battuta.

Il 23enne toscano è reduce da una buona vittoria nel derby azzurro con Luciano Darderi e ha raggiunto per la prima volta in carriera gli ottavi di finale al Masters 1000 di Shanghai, mettendo in cascina dei punti preziosi nella corsa verso Torino. Il prossimo match potrebbe rivelarsi però fondamentale, infatti Musetti dovrà vedersela con Felix Auger-Aliassime in un vero e proprio scontro diretto in ottica qualificazione alle Finals.

Il carrarino classe 2002 occupa in questo momento l’ottavo posto nella Race con 3435 punti, a -10 dalla settima piazza di Alex De Minaur e con un vantaggio di 630 punti su Auger-Aliassime, che è a tutti gli effetti virtualmente il primo degli esclusi da Torino considerando ormai fuori dai giochi Jack Draper (ad oggi ancora 9°) causa infortunio.

Alle spalle del canadese sono già stati eliminati a Shanghai nell’ordine Casper Ruud (11° con 2495 punti), Andrey Rublev (12° con 2410) e Alexander Bublik (13° con 2395), mentre va monitorato il possibile percorso del danese Holger Rune che potrebbe guadagnare tanto terreno rispetto alla sua attuale 14ma piazza con 2390 punti avendo a disposizione un tabellone abbastanza agevole almeno fino alle semifinali.