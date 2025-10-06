Tennis
La grande occasione di Novak Djokovic: senza Sinner e Alcaraz va a caccia del 1000 n. 41 in carriera
Il serbo Novak Djokovic sulla carta pare avere la strada, se non spianata, quantomeno in discesa verso la semifinale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai: il balcanico affronterà negli ottavi lo spagnolo Jaume Munar ed eventualmente nei quarti uno tra il canadese Gabriel Diallo ed il belga Zizou Bergs.
Dopo il ritiro di Jannik Sinner, nell’ultimo spicchio di tabellone il favorito per raggiungere il penultimo atto è il danese Holger Rune, l’unico che potrebbe impensierire il serbo sulla strada verso l’atto conclusivo del torneo cinese.
Nella parte alta del main draw, dopo il forfait di Carlos Alcaraz a tabellone compilato, il favorito per raggiungere l’ultimo atto è il tedesco Alexander Zverev, il quale però potrebbe doversi guardare prima da Lorenzo Musetti e poi dall’australiano Alex de Minaur.
Nulla vieta, dunque, a Novak Djokovic di sognare il titolo numero 101 in carriera, il numero 41 in tornei di categoria Masters Series / Masters 1000: l’ultima affermazione del serbo risale a Parigi-Bercy 2023, mentre a Shanghai il balcanico ha già trionfato in 4 occasioni (2012, 2013, 2015 e 2018).
TUTTI I MASTERS SERIES / MASTERS 1000 VINTI IN CARRIERA
2023 Parigi-Bercy
2023 Cincinnati
2022 Roma
2021 Parigi-Bercy
2020 Roma
2020 Cincinnati
2019 Parigi-Bercy
2019 Madrid
2018 Shanghai
2018 Cincinnati
2016 Canada (Toronto)
2016 Madrid
2016 Miami
2016 Indian Wells
2015 Parigi-Bercy
2015 Shanghai
2015 Roma
2015 Montecarlo
2015 Miami
2015 Indian Wells
2014 Parigi-Bercy
2014 Roma
2014 Miami
2014 Indian Wells
2013 Parigi-Bercy
2013 Shanghai
2013 Montecarlo
2012 Shanghai
2012 Canada (Toronto)
2012 Miami
2011 Canada (Montreal)
2011 Roma
2011 Madrid
2011 Miami
2011 Indian Wells
2009 Parigi-Bercy
2008 Roma
2008 Indian Wells
2007 Canada (Montreal)
2007 Miami