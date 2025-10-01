MotoGP, statistiche GP Indonesia 2025. Nessuno si è ancora ripetuto a Mandalika, neppure in Moto2 e Moto3!

Il Motomondiale prosegue la sua tetralogia “ai confini del Mondo”, cambiando però completamente scenario. Si saluta l’austero e industriale contesto di Motegi per immergersi nell’idilliaco e affascinante ambiente tropicale dell’isola di Lombok, dove domenica 5 ottobre si disputerà il Gran Premio di Indonesia.

Sarà la sesta edizione dell’appuntamento, la quarta sulla pista di Mandalika. Infatti, l’evento indonesiano ha avuto due vite distinte. A metà anni ’90 si corse due volte a Sentul, che avrebbe dovuto essere il proverbiale “biglietto da visita” del Paese per convincere Bernie Ecclestone a istituire un GP di Formula 1. La crisi finanziaria asiatica del 1997 polverizzò però il progetto.

L’Indonesia ha tuttavia continuato a considerare il motorsport come un eccellente incentivo al turismo. Non a caso, si è strategicamente deciso di erigere un autodromo proprio in prossimità di rinomati resort per le vacanze. Ferma restando la “vita precedente” del GP indonesiano, a fini statistici può essere considerata solo l’attuale reincarnazione.

MANDALIKA – I DATI (MOTOGP)

I VINCITORI DEI TRE GP

2022 – OLIVEIRA Miguel (Ktm)

2023 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

2024 – MARTIN Jorge (Ducati)

Va rimarcato come l’edizione del 2022 si sia tenuta a marzo e sia stata condizionata da forti piogge. Viceversa, il 2023 e il 2024 si sono corse in questo medesimo periodo dell’anno, venendo caratterizzate dal caldo.

I VINCITORI DELLE DUE SPRINT

2023 – MARTIN Jorge (Ducati)

2024 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

I POLEMEN

2022 – QUARTARARO Fabio (Yamaha)

2023 – MARINI Luca (Ducati)

2024 – MARTIN Jorge (Ducati)

MANDALIKA – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2022 – CHANTRA Somkiat [THA]

2023 – ACOSTA Pedro [ESP]

2024 – CANET Aròn [ESP]

Bisogna sottolineare come la corsa del 2022 sia stata accorciata a causa delle avverse condizioni meteo. Il miglior risultato conseguito da un italiano è il secondo posto di Celestino Vietti, proprio tre anni orsono.

MANDALIKA – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2022 – FOGGIA Dennis [ITA]

2023 – MOREIRA Diogo [BRA]

2024 – ALONSO David [COL]

Qui c’è un’affermazione italiana, conquistata nell’edizione inaugurale da Dennis Foggia, prima che si scatenasse l’acquazzone torrenziale dal quale vennero condizionate le altre classi.