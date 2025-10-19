MotoGP, Raul Fernandez: “La più bella gara della mia carriera. Devo ringraziare Brivio e Sterlacchini”

La vittoria che non ti aspetti. Lo spagnolo Raul Fernandez ha trionfato nella domenica di Phillip Island. In sella all’Aprilia Trackhouse, è arrivato il successo in terra australiana e si tratta della prima vittoria in top-class del centauro iberico. Dopo il podio nella Sprint Race, l’iberico ha saputo approfittare del doppio long lap penalty che ha dovuto scontare Marco Bezzecchi (terzo alla fine), per prendere il largo nel corso del GP e vincere in solitaria.

“Sinceramente, pensavo che avevo la possibilità di fare podio, ma non di vincere. Bezzecchi andava fortissimo io non come lui, visto quanto era accaduto ieri. Con le gomme medie, però, eravamo più vicini a Marco. In gara avevo un gran feeling e mi sono reso conto di poter vincere non appena ho sorpassato Pedro Acosta“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport.

Fernandez, con questo risultato, è entrato a far parte della cerchia dei piloti capaci di vincere almeno una gara in tutte e tre le categorie (Moto3, Moto2 e MotoGP): “È una vittoria imparagonabile alle altre. Ho sofferto tanto in questi tre anni e ci sono stati dei dubbi. In Moto3 si può sempre vincere, Moto2 anche. Qui abbiamo lavorato e Aprilia non ha mai perso la fiducia. Devo ringraziare Davide Brivio e più di tutti Fabiano Sterlacchini perché lui mi stato vicino umanamente e professionalmente“.

In conclusione, sulla gara ha aggiunto: “Dopo la Sprint, abbiamo settato la moto in modo da non andare a degradare troppo le gomme. Non so spiegare esattamente come sia stato possibile, però le sensazioni alla guida erano fantastiche”.