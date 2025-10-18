MotoGP, Marco Bezzecchi da vittoria anche con doppia long-lap penalty? Lotta aperta e liberi tutti nel GP d’Australia

Il Gran Premio d’Australia di MotoGP prenderà il via, meteo permettendo, nella primissima mattinata europea di domenica 19 ottobre. Le previsioni affermano che il tracciato di Phillip Island sarà spazzato da un vento fortissimo, soprattutto in mattinata, destinato poi a scemare. Per precauzione si è deciso di posticipare di un’ora tutte le gare. Dunque, la classe regina scatterà alle 6:00 del nostro Paese.

Di sicuro, la pista down under sta venendo spazzata dall’Aprilia, propostasi come la moto da battere. Nell’odierna Sprint, le RS-GP hanno firmato una roboante doppietta con Marco Bezzecchi a vincere la gara dimezzata davanti a Raul Fernandez. Il romagnolo sarebbe il favorito pure per il GP, se solo non dovesse scontare una doppia long-lap penalty come punizione l’incidente che ha posto fine alla stagione di Marc Marquez.

Dunque, il Bez si troverà a inseguire, come peraltro accaduto nella mini-gara a causa di un lungo. Oggi ha dimostrato di avere un passo impressionante, sostanzialmente incontrastabile. Dunque potrebbe pensare di vincere anche domani, considerata la distanza e la superiorità messa in mostra. Bisognerà però tenere in considerazione l’incognita rappresentata dall’usura degli pneumatici, sovente cruciale da queste parti.

Sarà tuttavia una grande occasione per tanti. Marc Marquez non c’è, Francesco Bagnaia è come se non ci fosse e per di più ha rimediato una penalità durante le qualifiche (scatterà addirittura dalla quinta fila), le altre Ducati non incidono. Allora riflettori puntati anche su Pedro Acosta, alla perenne ricerca di una prima vittoria che continua a negarsi e sulle Yamaha. Jack Miller corre in casa ed è galvanizzato, Fabio Quartararo è sempre velocissimo sul giro secco, ma non riesce a quagliare quando più conta.

Cosa succederà domenica? Lo scopriremo solo vivendo. Liberi tutti e lotta aperta per il successo di giornata, estemporaneo finché si vuole, ma sempre prestigioso e destinato a restare negli annali.