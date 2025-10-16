MotoGP, GP Australia 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

Dopo quasi due settimane di stop, il Motomondiale torna protagonista a Phillip Island da venerdì 17 a domenica 19 ottobre con il weekend del Gran Premio d’Australia 2025, valevole come diciannovesimo e quartultimo capitolo della stagione. Marc Marquez e Josè Antonio Rueda hanno già festeggiato la certezza aritmetica del titolo rispettivamente in MotoGP ed in Moto3, mentre resta apertissima la sfida iridata in Moto2 tra Manuel Gonzalez e Diogo Moreira.

Nella classe regina, in assenza del dominatore Marc Marquez causa infortunio, ci sarà campo libero per tanti possibili protagonisti che devono puntare al podio e anche alla vittoria di tappa. Ducati si affiderà in primis al duo Gresini composto da Alex Marquez e Fermin Aldeguer ma anche agli italiani Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, ma andranno a caccia del bersaglio grosso anche Aprilia con Marco Bezzecchi e KTM con Pedro Acosta.

Tutte le sessioni del weekend di Phillip Island verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno (tranne il warm-up della MotoGP, la FP2 di Moto2 e Moto3) e Sky Sport MotoGP ed in streaming su Sky Go e NOW, mentre le qualifiche delle tre classi (oltre alla Sprint della MotoGP) saranno visibili anche in diretta in chiaro su TV8 (che manderà in onda le gare in differita). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della MotoGP in Australia con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO WEEKEND GP AUSTRALIA MOTOGP 2025

Venerdì 17 ottobre

Ore 00.00 Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 00.50 Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 01.45 MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 04.15 Moto3, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 05.05 Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 06.00 MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 23.40 Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Sabato 18 ottobre

Ore 00.25 Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 01.10 MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 01.50 MotoGP, Qualifiche – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 03.45 Moto3, Qualifiche – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 04.40 Moto2, Qualifiche – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 06.00 MotoGP, Sprint – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Domenica 19 ottobre

Ore 00.40 MotoGP, Warm-up – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 02.00 Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 03.15 Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 05.00 MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA GP AUSTRALIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (in diretta tutte le qualifiche e la Sprint della MotoGP), Sky Sport Uno (tutte le sessioni tranne il warm-up della MotoGP e la FP2 di Moto3 e Moto2), Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (tutte le qualifiche e la Sprint della MotoGP), Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport (tutte le sessioni della MotoGP).

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 11.05, di Moto2 alle 12.20 e di MotoGP alle 14.05.