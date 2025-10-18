MotoGP, Fabio Quartararo: “Una delle migliori pole della mia carriera”

Come di consueto si conferma il mago del giro secco. All’ultima occasione possibile spara la sua cartuccia e lo fa con la solita classe Fabio Quartararo: pole position per il francese della Yamaha Monster Energy nelle qualifiche della gara sprint del GP d’Australia.

Sembrava irraggiungibile a Phillip Island Marco Bezzecchi: l’azzurro dell’Aprilia anche oggi era riuscito a timbrare il cartellino, ma è arrivato il giro perfetto da parte del francese, che è riuscito a beffare l’italiano per soli 31 millesimi.

Le parole del centauro francese: “E’ nella top-5 delle pole che ho fatto nella mia carriera. Non pensavo perché ero da solo e senza riferimenti. E’ stato veramente incredibile”.

Guardando alla gara: “Sulla distanza credo che ci manca un po’ di passo, ma sono contento del set-up. Possiamo fare una bella Sprint e poi vediamo cosa fare domenica”.