MotoGP, chi vincerà la lotteria d’Australia? Weekend impossibile da prevedere, tra maltempo e pneumatici

Grande Aprilia nella prima giornata di Phillip Island, dove Marco Bezzecchi e Raul Fernandez hanno comandato la classifica dei tempi. Ormai, trovare il riminese davanti a tutti al venerdì è una costante. Peraltro, senza più Marc Marquez in pista, potrebbe essere lui l’uomo da battere da qui a fine stagione. Non sarà così nel GP d’Australia, perché dovrà scontare una doppia long lap penalty per aver causato l’incidente che, a Mandalika, ha di fatto posto fine al 2025 dello spagnolo.

Gran Premio d’Australia che però non è detto si disputi domenica, giornata nella quale sono previste raffiche di vento tra i 50 e gli 80 km/h. Si sta facendo strada l’ipotesi di anticipare la gara lunga al sabato, posticipando la Sprint alla domenica. In questo modo si preserverebbe l’evento clou del weekend, sacrificando eventualmente la prova dimezzata.

Niente di inaudito, la dinamica si è già verificata nel 2023, in quella competizione in cui gli pneumatici recitarono un ruolo fondamentale. Come accade sempre su questa pista tanto affascinante quanto complicata da interpretare. C’è chi si prenderà il rischio di montare mescola soft al posteriore, chi invece opterà per scelte più conservative, ma anche meno performanti.

Aspettiamoci l’inaspettato. Marquez assente, Bezzecchi penalizzato, Bagnaia sempre attanagliato da demoni e fantasmi che vanno e vengono. Questo fine settimana potrebbe annunciarsi un’autentica lotteria, impossibile da prevedere persino nelle sue tempistiche. Tutti hanno in mano almeno un biglietto vincente, la domanda è quale numero uscirà e chi sarà pronto a riscuotere il jackpot.