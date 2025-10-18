Moto3, Joel Kelso svetta nella FP2 a Phillip Island. 9° Stefano Nepa, il migliore degli italiani

L’australiano Joel Kelso è stato il migliore della seconda sessione di prove libere del GP d’Australia, 19° round del Mondiale 2025 di Moto3. Nella minima cilindrata il padrone di casa si è esaltato sui saliscendi di Phillip Island, essendo l’unico a infrangere la barriera dell’1:35, stampando il tempo di 1:34.985 in sella alla KTM LEVELUP-MTA.

Una dimostrazione di forza che Kelso vorrà replicare in vista delle qualifiche e ancor di più della gara di domani. Il target è vincere davanti al proprio pubblico e lasciare il segno. Alle sue spalle troviamo gli spagnoli Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing), distanziato di 0.193, e Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 0.212. Quest’ultimo, dopo aver vinto il titolo iridato, si godrà questi ultimi week end con la voglia di ribadire la propria superiorità.

Una FP2 in cui i piloti italiani hanno faticato a emergere. Il migliore è stato Stefano Nepa, sulla Honda SIC58 Squadre Corse, col crono di 1:35.714 e a 0.729 dal vertice occupato da Kelso. Vedremo se in vista del time-attack che definirà lo schieramento di partenza le cose cambieranno.

Parlando degli altri rappresentanti del Bel Paese, Luca Lunetta, altro alfiere della squadra di Paolo Simoncelli, si è classificato 13° a 0.823, mentre Matteo Bertelli ha concluso 15° sulla KTM LEVELUP-MTA (+0.933). Concludendo la carrellata in casa nostrana, Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers Team) ha finito in 17ma posizione (+1.046), Guido Pini (KTM LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) 23° a 1.480 e Riccardo Rossi (Honda Rivacold Snipers Team) 26°.

CLASSIFICA FP2 GP AUSTRALIA MOTO3 2025

1 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 1’34.985 5 10 251.4

2 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1’35.178 4 12 0.193 0.193 247.3

3 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’35.197 6 11 0.212 0.019 246.2

4 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA – MT Helmets – MSI KTM 1’35.307 5 8 0.322 0.110 253.7

5 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’35.450 8 13 0.465 0.143 246.8

6 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’35.600 6 10 0.615 0.150 245.1

7 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1’35.607 5 8 0.622 0.007 252.0

8 21 Ruche MOODLEY RSA DENSSI Racing – BOE KTM 1’35.661 6 11 0.676 0.054 249.6

9 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’35.714 7 10 0.729 0.053 250.8

10 22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA 1’35.734 5 8 0.749 0.020 248.5

11 8 Eddie O’SHEA GBR GRYD – Mlav Racing HONDA 1’35.783 7 10 0.798 0.049 251.4

12 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1’35.795 2 2 0.810 0.012 246.8

13 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’35.808 6 8 0.823 0.013 252.5

14 95 Marco MORELLI ARG GRYD – Mlav Racing HONDA 1’35.834 7 7 0.849 0.026 246.8

15 18 Matteo BERTELLE ITA LEVELUP-MTA KTM 1’35.978 6 9 0.993 0.144 245.1

16 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1’36.003 7 10 1.018 0.025 247.3

17 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’36.031 6 9 1.046 0.028 250.2

18 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 1’36.097 8 10 1.112 0.066 242.9

19 14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing – BOE KTM 1’36.157 6 9 1.172 0.060 248.5

20 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1’36.211 7 10 1.226 0.054 247.3

21 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1’36.322 7 7 1.337 0.111 246.8

22 6 Ryusei YAMANAKA JPN FRINSA – MT Helmets – MSI KTM 1’36.403 6 10 1.418 0.081 253.7

23 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1’36.465 6 10 1.480 0.062 243.5

24 51 Brian URIARTE SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1’36.682 5 10 1.697 0.217 244.0

25 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1’36.741 7 8 1.756 0.059 246.2

26 54 Riccardo ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’38.098 8 8 3.113 1.357 246.8