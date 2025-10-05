Moto2, Diogo Moreira vince il GP di Indonesia davanti a Gonzalez e ora lo insegue a -29 in classifica

Diogo Moreira non ha la minima intenzione di mollare. Il pilota brasiliano, infatti, vince il Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025 e prosegue nella sua rincorsa in classifica generale. Il pilota nativo di San Paolo centra la terza vittoria stagionale, la quarta in assoluto in carriera (la seconda su questo tracciato), e ora si fa davvero sotto a Manuel Gonzalez nella corsa al titolo.

Tra i due contendenti la distanza ora si attesta sui 29 punti, con quattro gare ancora da disputare e un totale di 100 punti ancora da assegnare. In poche parole, lo spagnolo è ancora favorito per il successo finale, ma non potrà dormire sonni tranquilli da oggi fino a Valencia.

Dopo una prima fase di gara nella quale è successo di tutto, come le cadute di Marcos Ramirez (assieme a Tony Arbolino che, tuttavia, è stato in grado di ripartire), David Alonso e Daniel Holgado, Diogo Moreira (Kalex Italtrans) ha preso il comando delle operazioni e ha ampliato il suo vantaggio giro dopo giro, chiudendo con 4.6 secondi di vantaggio sullo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) che liminta i danni, mentre completa il podio il suo connazionale Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) a 7.2.

Quarta posizione per l’ennesimo spagnolo, Aron Canet (Kalex Fantic), a 9.0, quinta per il belga Barry Baltus (Kalex Fantic) a 9.5, mentre è sesto lo spagnolo Albert Arenas (Kalex Gresini) a 11.1. Taglia il traguardo in settima posizione lo statunitense Joe Roberts (Kalex American) a 11.5, quindi chiude ottavo lo spagnolo Ivan Ortolà (Boscoscuro MSI) a 14.5, nono l’olandese Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) a 15.0, mentre completa la top10 il britannico Jake Dixon (Boscoscuro Marc VDS) a 15.3. Si ferma in 17a posizione Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) a 27.8, mentre è costretto al ritiro Celestino Vietti (Boscoscuro HDR) nella battute conclusive per un problema tecnico.