Monica De Gennaro saluta l’Italia, ufficiale l’addio alla Nazionale: “Una nuova tifosa sugli spalti, una voce davanti alla tv”

Monica De Gennaro ha ufficialmente dato l’addio alla Nazionale di volley femminile. Uno dei pilastri più brillanti dell’Italia ha deciso di salutare l’azzurro per sempre: aveva comunicato le proprie intenzioni alla vigilia dell’ultima stagione, terminata con il trionfo in Nations League e ai Mondiali, e oggi lo ha ribadito nero su bianco. Non ci saranno ripensamenti: il formidabile libero ha concluso questo capitolo della propria carriera agonistica e si concentrerà sugli impegni con Conegliano.

Nata l’8 gennaio 1987 a Piano di Sorrento, dunque ormai prossima a compiere 39 anni, Monica De Gennaro si congeda dopo diciannove stagioni con indosso la maglia azzurra (la sua prima presenza il 3 gennaio 2006 in un’amichevole a Roma). La ribattezzata Moki ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, i Mondiali nel 2025, gli Europei nel 2021, tre Nations League (2022, 2024, 2025), la Coppa del Mondo nel 2011, senza dimenticarsi di altre due medaglie iridate (argento nel 2018 e bronzo nel 2022), del terzo posto agli Europei 2019 e di due podi nel World Grand Prix.

Il miglior libero degli ultimi Mondiali si è accomiatata con queste parole: “È giunto il momento di dire addio alla maglia azzurra. Una maglia che ho amato profondamente, che ho rispettato in ogni gesto, che ho onorato mettendo anima, corpo e cuore in ogni partita, per quasi vent’anni della mia vita. Sapevo da tempo che questa sarebbe stata la mia ultima estate con il tricolore sul petto. L’ho custodito in silenzio, per rispetto della Federazione, dello staff tecnico, delle mie compagne di squadra. Ho scelto di non parlarne, di restare concentrata, di vivere ogni istante come se fosse il primo. E l’ultimo“.

Monica De Gennaro ha poi proseguito: “Ho evitato le domande, ho sorriso alle curiosità, ho glissato. Perché prima volevo lottare. Lottare per quell’ultima coppa che mancava a questo gruppo straordinario. Ora, però, sento che i tempi sono maturi. È giusto fare un passo indietro, lasciare spazio ai nuovi talenti che stanno crescendo, forti e pronti, e che sono certa sapranno scrivere pagine ancora più belle di quelle che abbiamo già vissuto. Lo ammetto, mi mancherà tutto. Mi mancherà viaggiare, allenarmi, scendere in campo con l’orgoglio di rappresentare l’Italia. Mi mancheranno le risate nello spogliatoio, la fatica negli allenamenti, perfino le delusioni, perché anche quelle ci hanno rese più forti. Ma soprattutto, mi mancheranno le emozioni. Quelle vere, potenti. Le vittorie condivise con compagne eccezionali, donne e atlete straordinarie con cui ho percorso un cammino indimenticabile“.

La moglie di coach Daniele Santarelli, che l’allena a Conegliano, si è congedata così: “A loro va il mio grazie più sincero. Per ogni giorno passato insieme, per ogni traguardo raggiunto, per ogni lacrima e ogni sorriso condiviso. Ringrazio i CT che hanno creduto in me, che mi hanno scelta, allenata, spronata. Un grazie speciale va alla mia famiglia: sempre al mio fianco, nei momenti belli e soprattutto in quelli più difficili, quando questa maglia pesava tanto ma mai abbastanza da farmi mollare. Ora però quel momento è arrivato. Ciao, Nazionale. Da oggi ci sarà una nuova tifosa in tribuna, una nuova voce davanti alla tv. Ma il mio cuore sarà sempre lì, con voi. Grazie, maglia azzurra. Con infinito amore, la tua Moki”.