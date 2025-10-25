Mondiali ciclismo su pista, super Wiebes è oro nella omnium femminile. Guazzini chiude quattordicesima

È il momento della verità. Le prime due prove hanno disegnato una classifica abbastanza definita, c’è però tutto il tempo per provare a modificarla. Ai Mondiali di ciclismo su pista di Santiago del Cile la gara dell’omnium femminile entra nel vivo con le ultime due prove: corsa ad eliminazione e corsa a punti. Una Wiebes in versione super vince tre prove su quattro e si laurea campionessa del mondo. Vittoria Guazzini chiude in quattordicesima posizione.

La campionessa olandese Lorena Wiebes vince la gara a punti e chiude al comando con 136 punti davanti alla francese Marion Borras, seconda a quota 127. Finisce la gara in terza posizione e vince il bronzo con 120 punti la danese Amalie Dideriksen, mentre l’azzurra, mai protagonista, chiude in quattordicesima posizione con 55 punti grazie anche al giro guadagnato.

Nell’eliminazione la fuoriclasse neerlandese, che aveva già trionfato nella prova inaugurale dello scratch, si aggiudica il successo precedendo la messicana Jareli Acevedo e la belga Shari Bossuyt. Continua a navigare nelle retrovie Vittoria Guazzini che conclude la sua prestazione in diciassettesima posizione.

Wiebes consolida così il suo primato in classifica generale prima della prova decisiva e guida la graduatoria con 110 punti. Guadagna una posizione la belga Bossuyt, seconda a quota 108, che precede la danese Amalie Dideriksen, terza con 104 punti. La portacolori italiana occupa la diciassettesima piazza con trenta punti.