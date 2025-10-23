Mondiali ciclismo su pista 2025 oggi: orari 23 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Seconda giornata di gare per i Mondiali di ciclismo su pista 2025, competizione che si svolge a Santiago del Cile da ieri e si concluderà domenica 26 ottobre. Saranno cinque, sui ventidue complessivi messi in palio in questa edizione della rassegna iridata, i titoli assegnati nella giornata odierna.

In programma le finali per lil team pursuit femminile, lo scratch maschile, il keirin maschile e quella della corsa ad eliminazione femminile. Il Velodromo Peñalolen sarà la cornice nella quale, anche oggi, gli atleti si daranno battaglia per provare a coronare quel traguardo per cui lavorano un anno intero.

L’Italia affida le sue speranze di podio al quartetto Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini nel Team Pursuit Femminile, gara in cui Federica Venturelli sarà la riserva. Nel keirin maschile gareggerà Stefano Moro, mentre nello sprint femminile sarà in gara Miriam Vece. Nella corsa ad eliminazione femminile sarà Chiara Consonni a tentare l’assalto al podio, nella scratch maschile gareggerà invece Davide Stella.

RaiSport + HD trasmetterà la sessione serale della seconda giornata di gare in diretta a partire dalle ore 22:30. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su Rai Play, Eurosport e Dazn. OA Sport vi offrirà la diretta testuale dell’evento a partire dalla prima gara della sessione mattutina.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2025

Giovedì 23 ottobre (orari italiani)

Ore 16.00 – 18.34

Keirin Primo Turno Uomini

Sprint Qualificazioni 200m Donne

Keirin Ripescaggi Uomini

Sprint 1/16 di finale Donne

Keirin Secondo Turno Uomini

Sprint 1/8 di finale Donne

Ore 22.30 – 02.00

Team Pursuit Primo Turno Donne

Sprint Quarto di Finale Donne

Keirin Terzo Turno Uomini

Team Pursuit Finale Uomini

Sprint Quarto di Finale Donne

Eliminazione Finale Donne

Sprint Spareggio Quarto di Finale Donne

Keirin Finale Uomini (7°-12°)

Keirin Finale Uomini (1°-6°)

Scratch Finale 10 km Uomini

Team Pursuit Finale Donne

ITALIANI IN GARA

Ore 16.00 – 18.34

Keirin Primo Turno Uomini (Stefano Moro, Mattia Predomo)

Sprint Qualificazioni 200m Donne (Miriam Vece)

Keirin Ripescaggi Uomini

Sprint 1/16 di finale Donne

Keirin Secondo Turno Uomini

Sprint 1/8 di finale Donne

Ore 22.30 – 02.00

Team Pursuit Primo Turno Donne (Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini, Federica Venturelli)

Sprint Quarto di Finale Donne

Keirin Terzo Turno Uomini

Team Pursuit Finale Uomini

Sprint Quarto di Finale Donne

Eliminazione Finale Donne (Chiara Consonni)

Sprint Spareggio Quarto di Finale Donne

Keirin Finale Uomini (7°-12°)

Keirin Finale Uomini (1°-6°)

Scratch Finale 10 km Uomini (Davide Stella)

Team Pursuit Finale Donne

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 22.30 alle 02.00

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1 e Dazn

Diretta Live testuale: OA Sport