McLaren Campione del Mondo, Ferrari più vicina nell’albo d’oro: il primo posto storico è a rischio?

Lo avevano capito quasi tutti già a fine febbraio durante i test pre-stagionali in Bahrain e a maggior ragione nelle prime tappe del campionato, ma adesso arriva finalmente anche l’ufficialità e la McLaren può festeggiare la certezza aritmetica del titolo costruttori con 6 Gran Premi d’anticipo, bissando dunque il trionfo del 2024 (ottenuto all’ultima corsa in quel di Abu Dhabi) e centrando l’obiettivo minimo della stagione.

Ad oggi il tandem papaya composto da Oscar Piastri e Lando Norris ha totalizzato 650 punti, il doppio rispetto ai 325 della Mercedes (George Russell insieme a Kimi Antonelli) che occupa il secondo posto nella graduatoria a squadre. Una superiorità imbarazzante per il resto della concorrenza, che riflette alla perfezione il dominio prestazionale della MCL39 nei confronti degli altri top team.

McLaren raggiunge un traguardo significativo, raggiungendo la doppia cifra e issandosi al secondo posto in solitaria nella classifica dei team più vincenti di sempre in Formula Uno a livello di Mondiale costruttori. La squadra inglese stacca di un’unità la Williams (ferma a 9 dal 1997) e si avvicina a -6 dal primato della Ferrari, che vanta in bacheca ben 16 titoli iridati costruttori. La rivoluzione regolamentare che entrerà in vigore nel 2026 potrebbe interrompere questo trend positivo della compagine capitanata da Zak Brown e Andrea Stella, ma in generale l’inseguimento al record della Rossa si preannuncia ancora molto lungo.