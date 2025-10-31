Mattia Furlani qualificato all’Ultimate Championship! Cos’è il nuovo ricchissimo evento di atletica e i criteri

World Athletics ha indetto una nuova competizione internazionale: Ultimate Championship farà il suo esordio nel 2026 a Budapest (Ungheria), nel weekend dell’11-13 settembre i più grandi campioni del panorama mondiale si fronteggeranno a viso aperto per un montepremi complessivo di dieci milioni di dollari, la più ricca offerta per un evento di atletica.

La Federazione Mondiale ha ufficializzato i criteri di partecipazione: in ogni gara vedremo i Campioni Olimpici di Parigi 2024, i Campioni del Mondo di Tokyo 2025, i vincitori della Diamond League 2026, i meglio piazzati nel ranking di specialità (2 settembre 2025-1 settembre 2026, il numero varierà a seconda della disciplina).

Fissato il numero di partecipanti per ogni gara: 16 per 100 metri, 200 metri, 400 metri, 800 metri, 100/110 ostacoli, 400 ostacoli; 12 per 1500 metri e 5000 metri; 8 per tutti i concorsi; 8 per le staffette 4×100 e 4×400 miste (nello specifico: le prime sei delle World Relays e due ammesse in virtù dei migliori crono stagionali). Attenzione a una particolarità insensata: il salto triplo sarà presente soltanto al femminile e il lancio del martello sarà maschile.

Non ci saranno vincoli di passaporto o paletti particolari, una gara potrebbe vedere al via anche atleti provenienti da un solo Paese.

L’Italia è dunque certa di essere rappresentata da almeno un atleta: Mattia Furlani è il Campione del Mondo di salto in lungo e dunque sarà della partita nella capitale magiara, per onore l’impegno nel corso di una stagione che prevede anche gli Europei a Birmingham. L’auspicio è che si aggiungano anche altre azzurri attraverso i ranking o la conquista del diamantone.