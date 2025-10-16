Sci alpino, controllo neve superato: disco verde per i giganti di Soelden, inizia la Coppa del Mondo

A differenza delle ultime annate agonistiche, dove le temperature sopra la media stagionale aveva messo a serio rischio l’inizio della Coppa del Mondo di sci alpino, il controllo della neve a Soelden è stato superato con grande naturalezza. Il candido manto sul ghiaccio del Rettenbach è in perfette condizioni e oggi è arrivato il via libera per la disputa dei giganti previsti nel weekend del 25-26 ottobre, pronti ad aprire il cammino che condurrà alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Il controllo neve della FIS, guidato da Markus Mayr, si è rivelato una formalità: sabato spazio alla gara femminile, domenica a quella maschile. Sono stati ufficializzati anche gli orari: prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.00, per entrambi gli eventi. L’Italia non potrà fare affidamento su Federica Brignone, che dodici mesi fa si impose in terra austriaca e lanciò la lunga volata che la condusse verso la conquista della Sfera di Cristallo generale.

La fuoriclasse valdostana è ferma per infortunio e dunque non potrà essere della partita, i riflettori saranno puntati su Marta Bassino e Sofia Goggia, che negli ultimi giorni si sono allenate proprio a Soelden. Svelati anche i tracciatori della gara femminile (prima manche a Walter Girardi in rappresentanza della Svezia, seconda a Glebov in quota statunitense), mentre quelli dell’evento maschile verranno comunicati all’inizio della prossima settimana.