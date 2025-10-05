Marco Bezzecchi provoca l’incidente con Marc Marquez. Lo spagnolo perdona: “Mi ha chiesto scusa”

Si è concluso anticipatamente il Gran Premio di Indonesia 2025 di Marc Marquez e di Marco Bezzecchi. Il centauro azzurro ha completamente sbagliato una staccata nel corso del primo giro, colpendo in pieno la Ducati Ufficiale dello spagnolo che è rotolato con velocità nella ghiaia. Errore piuttosto grave quello del pilota Aprilia, portato in ospedale per ulteriori accertamenti nella zona toracica.

Marc Marquez sembra però aver avuto la peggio nella caduta. Il campione del mondo è entrato a contatto con la ghiaia a velocità elevata e, in attesa di ulteriori esami, sembra che si sia procurato una lussazione o una rottura dei legamenti della clavicola del braccio destro. Il fuoriclasse iberico, ai microfoni di Sky Sport, ha così commentato le sue condizioni: “Dobbiamo capire a Madrid cosa c’è. Sembra che io abbia un problema con la clavicola. Non è il miglior modo di ripartire dopo il Mondiale vinto. Sono contento perché mi ha colpito il braccio destro, la mia clavicola non sembra così grave”.

Su Bezzecchi: “Queste sono le gare di MotoGP, Marco è già venuto a chiedere scusa. Una volta succede a me, poi può succedere ad altri. Questo è il rischio della MotoGP, bisogna accettarlo”.