Lorenzo Musetti: “Match gestito male dal punto di vista nervoso. Ho creato da solo un clima sfavorevole”

Lorenzo Musetti è stato eliminato negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai, in Cina: l’azzurro è stato battuto dal canadese Felix Auger-Aliassime, suo più immediato inseguitore nella corsa all’ultimo posto per le ATP Finals. Il toscano a Spazio Tennis ha tracciato un bilancio di quanto fatto nei tornei asiatici, guardando poi ai prossimi appuntamenti.

L’azzurro è deluso per la sconfitta odierna: “Sicuramente ero consapevole di poter fare di più a Shanghai: è una chance un po’ sprecata, per la Race e per il risultato. Non sarà facile da digerire. Lui ha giocato bene, specialmente al servizio. È stato aggressivo ed allo stesso tempo ha fatto pochi errori da fondo. Io, dal canto mio, ho avuto qualche chance, lo 0-40 per controbreakkare nel primo set e qualche 15-30, ma non sono mai riuscito a ribaltare la situazione per entrare in partita nel secondo. Dal punto di vista nervoso è stato un match gestito male“.

Il bilancio complessivo dei tornei asiatici: “Questo clima a sfavore me lo sono creato un po’ da solo. Questo mese in Cina non è stato facile, non mi sono mai sentito a mio agio dopo quello che è successo. Questo, nella mia testa, ha influito nonostante ci fossero anche dei tifosi dalla mia parte. Il nervosismo deriva da qualcosa che avevo dentro e mi ha portato fuori strada durante il match“.

Il toscano tornerà in campo la prossima settimana a Bruxelles (si giocherà anche ad Almaty e Stoccolma), per poi prendere la strada di Vienna, spiegando la scelta del torneo austriaco, preferito a quello di Basilea: “Ho giocato quasi sempre lì in questi anni, sono condizioni dove mi trovo bene. La città è bella ed ho un buon rapporto con gli organizzatori“.