ATP Shanghai 2025, Djokovic e Rune vedono la semifinale. Vacherot e Bergs vogliono sognare ancora

Domani si aprono i quarti di finale nel Masters 1000 di Shanghai e i principali candidati ad un posto in semifinale sono Novak Djokovic ed Holger Rune. Il serbo ed il danese partono nettamente con i favori del pronostico nelle sfide rispettivamente contro il monegasco Valentin Vacherot ed il belga Zizou Bergs.

Sicuramente quella di Vacherot è la grande favola del torneo, visto che mai un tennista del Principato di Monaco si era spinto fino ai quarti di finale di un Masters 1000. Un risultato davvero clamoroso ed ora il numero 204 del mondo proverà a continuare il suo sogno, affrontando Holger Rune. Il danese ha raggiunto il secondo quarto di finale consecutivo in un 1000 dopo quello a Cincinnati e l’ultima semifinale risale ad Indian Wells.

A chiudere il programma ci sarà Novak Djokovic. Il serbo ha la grande occasione, vista l’eliminazione di Jannik Sinner e l’assenza di Carlos Alcaraz, di tornare a vincere un 1000 (sarebbe il quarantunesimo). L’ultimo titolo per il nativo di Belgrado risale addirittura al 2023 sul finire della stagione a Parigi-Bercy.

L’occasione sarebbe decisamente ghiotta, anche se prima Djokovic dovrà concentrarsi sull’insidioso match con il belga Zizou Bergs, anche lui un esordiente ai quarti di un Masters 1000. Bergs è reduce dalla maratona contro il canadese Diallo e non ha nulla da perdere contro Djokovic, provando a regalare un’ulteriore sorpresa in un torneo già ricco di colpi di scena.