LIVE Sci alpino, Gigante maschile Soelden 2025 in DIRETTA: l’Italia cerca risposte verso le Olimpiadi

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom gigante maschile in programma a Soelden (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza nella prima manche, a partire dalle ore 10.00, ci saranno 75 atletu da 26 Paesi. Seconda manche, con inversione dei migliori 30, dalle ore 13.00.

In casa Italia saranno solamente sei gli azzurri al via nella prima manche della gara odierna: Luca De Aliprandini partirà con l’11, Alex Vinatzer con 22, Filippo Della Vite col 25, Giovanni Borsotti col 29, Giovanni Franzoni con il 42 e Tobias Kastlunger con il 63.

Come affermato alla vigilia dallo stesso De Aliprandini, non è a Soelden che l’azzurro sarà al massimo della forma, ma il programma è stato impostato per essere al 100% alle Olimpiadi. Vinatzer, invece, ha dichiarato che cercherà di abbassare il numero di partenza proprio in vista dell’appuntamento con i Giochi casalinghi.

Lo slalom gigante maschile in programma a Soelden (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 10.00 con la prima manche (seconda run dalle ore 13.00): OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 9.30, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!